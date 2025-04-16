الرياضة

الفتح السعودي: لا نعلم حقيقة مفاوضات الأهلى مع جوميز

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الفتح السعودي: لا نعلم حقيقة مفاوضات الأهلى مع جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بنادي الفتح السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من قبل النادي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي تدريب الأحمر.

الفتح السعودي: لا نعلم حقيقة مفاوضات الأهلى مع جوميز

وقال مصدر بنادي الفتح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: الكلام كتير جدا على تدريب جوميز للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة،وأضاف: "نقرأ هذا الكلام في كل الصحف والمواقع المصرية تقريبًا".

واختتم: "ليس لدينا معلومة عن مفاوضات الأهلي مع جوميز، والمدرب لن يتحدث معنا بخصوص أي مفاوضات بينه وبين القلعة الحمراء".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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