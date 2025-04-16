نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: التظلمات ترفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، رفضت الشكوى المقدمة من الزمالك والتي طالب فيها بهبوط الأهلي للدرجة الرابعة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التظلمات رفضت الشكوى استنادًا على أن الأهلي أعلن انسحابه من البطولة وعدم استكمال مباريات الدوري، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة".

وأضاف: "من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، لجنة التظلمات ترى أن شكوى الزمالك غير قانونية خاصة أن الأهلي لم يخاطب رابطة الأندية بشكل رسمي والانسحاب من الدوري بدليل أنه خاض مواجهة بيراميدز مؤخرا".