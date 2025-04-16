نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 10 سنوات من الانتظار... برشلونة يقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 5-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تمكن سيرهو جيراسي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، نفذها جيراسي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 16 بداع التسلل على باسكال جروز قبل تسجيله للهدف.

ونجح سيرهو جيراسي في تسجيل الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 49، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء برشلونة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها بن سبعيني برأسية من على القائم الثاني ليتابعها جيراسي برأسية أخرى، سكنت الشباك.

وسجل رامي بن سبعيني بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 54، بعد عرضية من فيرمين لوبيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم بن سبعيني وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز سيرهو جيراسي الهدف الثالث لصالح بروسيا دورتموند والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 67، بعد عرضية أرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع أراوخو بشكل غير مناسب ليتابعها جيراسي بتسديدة يسارية مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.