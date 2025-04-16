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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يجهزون ملفًا كاملًا عن أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خاصة بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه محضر ضد النادي.

خالد الغندور: بعد محضر الشرطة الزمالك يجهز ملفًا كاملًا عن زيزو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ينوي مسئولو نادى الزمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب،والتى تحفظ حقوق النادي،كما ينوى مسئولو القلعة البيضاء تسوية مستحقات اللاعب".

وأضاف: "كلف مجلس إدارة نادى الزمالك الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي بتسوية مستحقات اللاعب والنظر إلى تفاصيل عقده،حتى يتم إسدال الستار على هذا الملف، ويناقش مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاجتماع المقبل،ملف مستحقات زيزو والإجراءات التى يتخذها النادي ضد اللاعب".