نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة على يد نظيره أستون فيلا الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

حيث فاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي ذهاب واياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

سجل في الدقيقة 11 من الشوط الأول المغربي أشرف حكيمي الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان.

ثم أضاف نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بأسيست من عثمان ديمبيلي.

وأحرز يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة 34 بتمريرة من جون مكجين.

ثم تمكن اللاعب جون مكجين من تسجيل هدف التعادل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة من ب أو توريس.

ونجح في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، لاعب فريق أستون فيلا كونسا في تسجيل الهدف الثالث في شباك باريس سان جيرمان، بتمريرة من راشفورد.