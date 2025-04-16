نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة أمام أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الهزيمة على يد نظيره أستون فيلا الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ورغم الهزيمة تأهل الفريق الباريسي إلى نصف النهائي.

حيث فاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي ذهاب واياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

استهل لاعبو فريق باريس سان جيرمان المباراة، بضغط متقدم أملا في تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 11 سجل المغربي أشرف حكيمي الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان.

ثم أضاف نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثاني، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بأسيست من عثمان ديمبيلي.

وقلص يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بتمريرة من جون مكجين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب جون مكجين هدف التعادل لصالح أستون فيلا وذلك في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة من ب أو توريس.

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني، سجل لاعب فريق أستون فيلا كونسا الهدف الثالث في شباك باريس سان جيرمان، بتمريرة من راشفورد.