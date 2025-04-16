نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولودية الجزائر متصدر الدوري يتعرض لأول خسارة بعد 11 مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق مولودية الجزائر متصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم في فخ الخسارة أمام أولمبيك أقبو بنتيجة صفر / 1 في مباراة مؤجلة من الجولة 21، اليوم الثلاثاء.

سجل عبد الحق حسكر الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79 من المباراة التي أقيمت على ملعب الوحدة المغاربية في بجاية.

وأكمل مولودية الجزائر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أيوب عبدلاوي في الدقيقة 83 بعد الحصول على إنذارين.

وسقط فريق مولودية الجزائر في فخ الخسارة بعد 11 مباراة متتالية دون هزيمة في مشواره ببطولة الدوري.

وكان الفريقان تعادلا دون أهداف في مباراة الدور الأول التي أقيمت في أكتوبرالماضي ضمن منافسات الجولة السادسة.

مولودية في المركز الأول رغم الخسارة

وتجمد رصيد المولودية عند 41 نقطة في قمة جدول الترتيب متفوقا بنقطة واحدة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتتبقى لمولودية الجزائر مباراة أخرى مؤجلة أمام اتحاد العاصمة ضمن منافسات الجولة 22، لم يتحدد موعدها بعد.

أما أولمبيك أقبو رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.