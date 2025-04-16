نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يُنهي أزمة تصريح الهبوط بجنوب إفريقيا ويُمهد طريق الأهلي نحو نصف النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في إنهاء أزمة تصريح الهبوط بجنوب إفريقيا، والتي تسببت في تأخر سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الخطيب اتصالات هاتفية مكثفة مع الجهات المعنية خلال الساعات الماضية، حتى تمكن من حل الأزمة بشكل نهائي، وتم الحصول على التصريح اللازم لهبوط الطائرة في جنوب إفريقيا، ما يُمكّن الفريق من السفر في الموعد المحدد ومواصلة استعداداته دون معوقات.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما تغلّب على الهلال السوداني بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة، ثم كرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب الذي أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.