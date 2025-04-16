نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشارقة الإماراتي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (2) بفوز درامي على التعاون السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق الشارقة الإماراتي بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم بفوز درامي على ضيفه التعاون السعودي بنتيجة 2/ صفر، اليوم الثلاثاء.

أحرز عثمان كامارا وفراس بلعربي هدفي الشارقة في الدقيقتين 94 و99، ليتأهل الفريق الإماراتي بسيناريو قاتل، بعدما عوض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة صفر/ 1 في السعودية.

الشارقة ينتظر الفائز من سيدني الأسترالي وليون سيتي السنغافوري

وينتظر الشارقة مواجهة إما سيدني الأسترالي أو ليون سيتي سايلورس السنغافوري في المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 مايوالمقبل.

وكان ليون سيتي فاز ذهابا على ملعبه بنتيجة 2/ صفر، ويلتقي الفريقان إيابا، غدا الأربعاء، في أستراليا.