نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهوك يلدغ القادسية بهدف قاتل ويُتوج بدوري أبطال الخليج للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج دهوك العراقي بلقب دوري أبطال الخليج للمرة الأولى في تاريخه بفضل فوزه القاتل على ضيفه القادسية الكويتي 2/1 اليوم الثلاثاء في إياب نهائي البطولة.

دهوك يلدغ القادسية بهدف قاتل ويُتوج بدوري أبطال الخليج للمرة الأولى

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم سيامند عقيد بهدف لدهوك في الدقيقة 66 لكن بعدها بأربع دقائق فقط أدرك محمد صولة التعادل للقادسية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، خطف البرازيلي مارلون دوس سانتوس برازيريس هدف الفوز القاتل لدهوك.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت في الكويت الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي، ليتفوق دهوك بنتيجة 2 /1 في مجموع اللقاءين.

وكان دهوك احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، متأخرا بفارق خمس نقاط خلف النصر الإماراتي المتصدر، ثم فاز في الدور قبل النهائي على الاتفاق السعودي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1 / صفر.

وحل القادسية الكويتي ثانيا في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة متأخرا بفارق أربع نقاط عن القادسية السعودي المتصدر، وفي المربع الذهبي فاز على النصر الإماراتي، ذهابا 1/ صفر وخسر في الإياب 1 / 2، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3.