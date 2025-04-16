نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفانتينو يثني على برنامج فيفا الشامل للامتثال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أهمية "برنامج فيفا الشامل للامتثال"، تزامنًا مع نشر الإصدار الثاني من دليل فيفا للامتثال.

وعلى هامش الدورة الخامسة من قمة فيفا المعنية بالامتثال المنعقدة في ريو دي جانيرو البرازيلية، قال إنفانتينو "الامتثال والحوكمة هما جانبان محوريان لنزاهة ونجاح كرة القدم حول العالم".

وأضاف إنفانتينو "يوفر الدليل إرشادًا واضحًا عن أفضل الممارسات وكل ما يتعلق بالامتثال للاتحادات الوطنية الـ 211".

وكانت النسخة الأولى من هذا الكتيب صدرت خلال قمة عام 2022 في كوستاريكا، ويتمثل الهدف منه توفير إرشاد واضح وعملي، مع نشر ثقافة الامتثال في كل ما يتعلق بإدارة الشؤون اليومية لعمل الاتحادات الوطنية.

وأشار إنفانتينو إلى "مشاركته بعدد لا يحصى من عمليات افتتاح مراكز التدريب والملاعب والمنشآت الكروية حول العالم" منذ استلامه منصبه عام 2016، وكان ذلك ثمرة تطبيق فيفا سياسة امتثال صارمة.

وقال إنفانتينو في رسالة بالفيديو للمشاركين في القمة التي جرت أعمالها على مدى يومي 9 و10 أبريل: "ما كان لذلك أن يحصل لولا حرص فيفا على ذهاب العائدات إلى المجالات المستهدَفة.ولهذا يطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج امتثال شامل للمساعدة على الشفافية، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتحديد جوانب الخطر، والإجراءات الواجب اتخاذها".

إنفانتينو: الامتثال والحوكمة يوفران نزاهة ونجاح لكرة القدم حول العالم

ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله "الامتثال والحوكمة هما جانبان محوريان لنزاهة ونجاح كرة القدم حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة لكرة القدم نفسها، فإن الامتثال يشبه رياضة جماعية يضطلع من خلالها كل فرد ضمن المؤسسة بدور محوري في الحفاظ على نزاهة أعظم لعبة في العالم، داخل وخارج الملعب".

ووصف إنفانتينو الإصدار الثاني من دليل الامتثال بأنه "نسخة جديدة سهلة الاستخدام توفر إرشادًا واضحًا يمكن إدماجه في العمل اليومي للاتحاد، ويشكل رديفًا للمعارف المكتسبة في قمة فيفا المعنية بالامتثال، التي تمثِّل ملتقى لمسؤولي الامتثال من كافة الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية الستة لمناقشة أفضل الممارسات واستعراض أحدث التوجهات ذات الصلة.

من جانبه قال ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل الغامدي: "إنها أداة فعالة يمكن تبنيها داخل أي اتحاد وطني للعبة، مع دراسة إمكانية إطلاق كتيب امتثال معني بشؤونه، ومراقبة تطبيق اللوائح والأنظمة وكل ما يتعلق بقوانين اللعبة.إنها مبادرة ممتازة، وسنطبّق هذا في اتحادنا الوطني بكل تأكيد".