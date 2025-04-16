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أحمد جودة - القاهرة - أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد أبو العلا، كشفا طبيا اليوم (الأربعاء ) علي جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الخميس المقبل.

كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب إفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.