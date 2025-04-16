نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. أوسكار رويز مستمرا في منصب رئيس لجنة الحكام وتغير مرتقب في اللجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على اعتماد وتفعيل بنود التعاقد مع الكولومبي أوسكار رويز لرئاسة لجنة الحكام المصرية.

الكولمبي رحب بالاستمرار في منصبه والذي تولاه مع بداية شهر مارس الماضي، لكن تبقى نقطة الخلاف حول الاستمرار موسم أو موسمين.

تفاصيل التعاقد

يستمر أوسكار براتب يبلغ 20 ألف دولار بعد تخفيضه من 40 ألف دولار، لكن تبقى النقطة الجدلية في رغبة أوسكار بالتعاقد موسمين بينما على الجانب الآخر يرغب رئيس الاتحاد بالتعاقد لموسم واحد وبشرط جزائي ٦٠ الف دولار.

كما يرغب الكولمبي في رحيل الرباعي فهيم عمر وهشام صلاح وعزب حجاج ووجيه احمد وبقاء جهاد جريشه وسيد مراد فقط.