نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي، وذلك في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز.

في خط وسط الملعب: رويز، فيتينيا، جواو نيفيس.

وفي خط الهجوم: كفاراتسخيليا، باركولا، ديمبيلي.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، علي ملعب فيلا بارك، مساء اليوم الثلاثاء 15 إبريل 2025.

وستنطلق صافرة مباراة باريس وسان جيرمان ضد أستون فيلا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت 1، هي التي ستقوم ببث مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء، باعتبارها الوكيل لإذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا.