سمائل تعيش فرحة صعود الفريق الأول للنادي إلى دوري عمانتل

سمائل ـ من يعقوب الرواحي:

عاش أبناء ولاية سمائل خلال الأيام الماضية فرحة صعود الفريق الأول بنادي سمائل لدوري عمانتل، وهو الحلم الذي انتظره ابناء الولاية لسنوات طويلة، بعد ان احتل الفريق وصافة دوري الدرجة الأولى الذي اختتم مؤخرا. جاء صعود الفريق إلى دوري عمانتل بفضل التخطيط السليم والجهود المخلصة التي قام بها مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر بن نصير القاسمي، بالإضافة إلى جهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين والتعاون الذي قدمته الفرق الأهلية التابعة للنادي، والتي كان لها دور فاعل في رفد الفريق بمجموعة من اللاعبين الذين ساهموا وبشكل كبير في هذا الإنجاز ودور أعضاء الجمعية العمومية ومحبي النادي، وصعود الفريق لم يأت من فراغ، بل جاء بناءً على التخطيط المسبق والمدروس من قبل إدارة النادي والتي قامت بالتعاقد مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عيسى بن عامر الغافري ومساعده عبدالعزيز بن عزان الهشامي ومدرب الحراس موسى بن مبارك الهنائي ومدرب اللياقة البدنية سلام بن حميد الجابري، بالإضافة إلى تعيين يونس بن قسور العامري مديرا للفريق ليتولوا جميعهم قيادة الفريق خلال الموسم الكروي 2024/‏‏‏‏2025م.

الإنجاز لم يتحقق إلا بتكاتف الجميع

حول هذا الانجاز تحدث رئيس مجلس إدارة النادي ناصر بن نصير القاسمي الذي قال : بداية وقبل كل شيء أود أن أبارك لكافة أبناء ولاية سمائل وكل محبي النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد ونحمد الله على ذلك. وأضاف: إننا نثمن الجهود التي بذلت من اجل الوصول بالفريق لدوري الاضواء بعد سنوات طويلة من الانتظار، ونؤكد أن المرحلة القادمة ستحتاج إلى جهود مضاعفة. مضيفا: بأن صعود الفريق لم يكن صدفة وخاصة إذا ما نظرنا بأن دوري الدرجة الاولى لم يكن سهلا كما يظنه البعض بل هو دوري صعب ويحتاج الى نفس طويل.

خطة متكاملة

وحول خطة النادي المستقبلية وإمكانية المحافظة على بقاء الفريق في دوري عمانتل وعدم العودة للدرجة الأولى قال: ناصر القاسمي: لا شك بأننا نتمنى المنافسة في دوري عمانتل وليس لمجرد المحافظة على البقاء فقط وهذا حق مشروع، ولكن كل ذلك سيكون وفق الظروف والإمكانيات المتاحة.

طموحاتنا كبيرة

من جانبه عبر عبدالكريم بن سرور الجابري نائب رئيس مجلس إدارة نادي سمائل عن فرحته الغامرة بالصعود إلى دوري عمانتل. وقال: نبارك لأنفسنا أولا ولكافة أهالي ولاية سمائل وجميع منتسبي نادي سمائل بهذا الإنجاز الكبير الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين، الذين قدموا كل ما لديهم من إمكانيات خلال مباريات الموسم وتمكنوا من الظفر بمركز الوصافة بعد نادي ظفار وذلك عن جدارة واستحقاق، ولعل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق كانت خير دليل على ذلك التميز.

تكاتف الجميع حقق المطلوب

أما مدرب الفريق الكابتن عيسى بن عامر الغافري فقال: في البداية أنتهز الفرصة لأقدم خالص التهاني لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها أنا وبقية زملائي في الجهازين الفني والإداري لقيادة الفريق والى كل محبي النادي ولاعبي الفريق بمناسبة الصعود. وأضاف: إن تهيئة الظروف وإزالة كل العقبات وتكاتف الجميع وتحملهم المسئولية، بالإضافة إلى عزيمة وإصرار اللاعبين كل ذلك ساهم وبقوة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

فرحة غامرة

من جانبه عبر أمين سر النادي بدر بن محمد الرواحي عن فرحته الغامرة بصعود الفريق للدوري عمانتل وحصوله على وصيف دوري الدرجة الأولى وقال: إن هذا الإنجاز جاء والحمد لله بتكاتف وبتعاون الجميع منذ الانطلاقة الأولى لدوري الدرجة الاولى وقد كانت روح الألفة بين جميع اللاعبين ومجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية هي السمة التي تحلى بها الفريق طيلة الموسم .

فرحة اللاعبين بالصعود

عبر اللاعبون عن مدى فرحتهم بالصعود لدوري عمانتل .. بداية يقول كابتن الفريق وأحد صانعي الإنجاز مهدي بن محمد الرواحي : إن عزيمة وإصرار وإخلاص اللاعبين داخل وخارج الملعب كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز. مضيفا: رغم التحديات التي واجهتنا، إلا أن ذلك أعطانا الثقة بشكل أكبر وزاد من العزيمة والإصرار لدى الجميع بالصعود بالفريق من خلال هذا الموسم ووضع النادي في مكانه الصحيح الذي يليق به، والحمدلله استطعنا تحقيق ذلك بفضل تعاون الجميع من مجلس الإدارة والجهاز الفني وجميع اللاعبين، وهنا ونيابة عن كافة زملائي اللاعبين أقدم خالص الشكر للمدرب القدير الذي استطاع أن يعيد هيبة الفريق وأن يخلق التجانس والألفة والمحبة فيما بيننا كلاعبين وإن شاء نعده ونعد كل محبي النادي بأننا سوف نقدم كل ما نملك من إمكانيات خلال الموسم القادم من أجل الظهور بمستوى مشرف يليق بمكانة وسمعة النادي في دوري عمانتل .