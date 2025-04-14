تعليمية الداخلية «تتوج» بالترتيب العام للأيام الرياضية المدرسية للإناث

توجت تعليمية الداخلية بالمركز الأول في الترتيب العام، كما توجت تعليمية مسقط بمسابقة البولينج، وذلك في ختام منافسات الأيام الرياضية المدرسية للإناث التي اختتمت تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية وبحضور مريم بنت محمد الريامية مستشارة وزيرة التربية والتعليم لشؤون العلاقات التربوية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء اللجان.

من جانب آخر تقام اليوم وغدا منافسات الأيام الرياضية المدرسية لفئة الذكور والتي تشهد مشاركة (161) طالبا بإشراف (76) مشرفا ومدربا، وتتنافس المشاركات على مسابقات ألعاب القوى بمشاركة (87) طالبا، وعلى مسابقة كرة الريشة الطائرة بمشاركة (22) طالبة، وكذلك مشاركة (33) طالبا في مسابقة كرة الطاولة، ويشارك في مسابقة البولينج (24) طالبا. ويشارك في منافسات اختراق الضاحية (43) طالبا، كما يشارك في منافسات الشطرنج (44).

المنافسات جاءت بتنظيم الاتحاد العماني للرياضة المدرسية وشهدت إثارة ومنافسة كبيرة بين المشاركات، الذي بلغ عددهن أكثر من (250) طالبة تنافسن على الكؤوس والميداليات الملونة في «أربعة» مسابقات وهي ألعاب القوى وكرة الريشة الطائرة وكرة الطاولة والبولينج. وشهد حفل الختام إقامة مباراة استعراضية في مسابقة كرة الطاولة، بعدها نفذت طالبات مدرسة العلا للتعليم الأساسي عرض طلابي، تبعه عرض مرئي عن المنافسات. بعدها أقيم حفل التكريم، حيث يتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى من كل مسابقة بالميداليات الملونة (الذهبية والفضية والبرونزية)، كما تم تكريم الفرق الفائزة على مستوى الترتيب العام على مستوى المديريات التعليمية. وجاءت نتائج منافسات ألعاب القوى بتتويج تعليمية الداخلية بالمركز الأول برصيد (61) نقطة على المستوى العام، وحققت تعليمية شمال الباطنة المركز الثاني برصيد (51) نقطة، بينما نالت تعليمية مسقط المركز الثالث برصيد (48) نقطة .وفي سباق 100 متر، حصلت على المركز الأول سارة الحجرية من تعليمية مسقط، والمركز الثاني رند الجهورية من تعليمية شمال الباطنة، بينما المركز الثالث جاء من نصيب ضياء العزرية من تعليمية الداخلية، وفي سباق 200 متر، حصلت على المركز الأول فاطمة السنانية من تعليمية مسقط، ونالت المركز الثاني أصايل العامرية من تعليمية الداخلية، بينما حققت المركز الثالث فاطمة الجابرية من تعليمية شمال الباطنة، وفازت مريم الرواحية من تعليمية الداخلية في المركز الأول في سباق 300 متر، وحققت عزة الصقرية من تعليمية مسقط المركز الثاني، بينما نالت أسماء العزري من تعليمية الظاهرة المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب العالي جاء في المركز الأول رئام الهنائية من تعليمية الداخلية، وحققت المركز الثاني دانة الحوسنية من تعليمية شمال الباطنة، بينما حققت ريمان ربيع من تعليمية ظفار المركز الثالث. وفي مسابقة الوثب الطويل جاءت في المركز الأول جمان الرواحية من تعليمية الداخلية، وحققت المركز الثاني صاحبت السمو السيدة بثينة آل سعيد من تعليمية مسقط، بينما نالت المركز الثالث الجيداء الصمصامية من تعليمية جنوب الباطنة.

وفي منافسات البولينج، توجت تعليمية مسقط بالمركز الأول، بينما حققت تعليمية الداخلية المركز الثاني، وجاء المركز الثالث من نصيب تعليمية ظفار. وفي منافسات كرة الطاولة، توجت تعليمية الظاهرة بالمركز الأول، بينما حققت تعليمية شمال الباطنة المركز الثاني، وجاء المركز الثالث من نصيب تعليمية الداخلية. وفي منافسات كرة الريشة الطائرة حققت المركز الأول جواهر الشعيبية من تعليمية مسقط، وجاء المركز الثاني من نصيب رواء القصابية من تعليمية الداخلية، بينما حققت المركز الثالث مزن العامرية من تعليمية الداخلية.