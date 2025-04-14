الفيصل الزبير يفتتح مشواره بالمركز الثالث فـي فئة الكأس الذهبية من تحدي جي تي العالمي

بمشاركة 59 سيارة وعلى حلبة بول ريكار الفرنسية

نجح المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير من فريق المنار للسباقات من تحقيق المركز الثالث في كأس الفئة الذهبية في الجولة الافتتاحية من تحدي جي تي العالمي من «أيه دبليو أس» لسباقات التحمل لموسم 2025 في حلبة بول ريكار الفرنسية بالتعاون الفني مع فريق دبليو أر تي رفع خلالها الفريق علم سلطنة عمان بين الفرق المتوجة بالمراكز الاولى.

وقدم الفيصل وزملاؤه السائقون ينز كلينجمان، وبن تاك مستوى جيدا خلال السباق الذي امتد لست ساعات شهد خلالها السباق الكثير من الاثارة والاحداث الكثيرة التي غيرت من مسار ترتيب السائقين تمكن خلالها الفريق من التقدم اثنى عشر مركزا بعد ان حل في المركز العاشر في الترتيب العام للسائقين بين 59 سيارة من مختلف المصانع.

وكان الفريق قريب جدا من الحصول على المركز الثاني في الكاس الذهبية وقبل دقائق قليلة من نهاية السباق تمكن فريق «فيرستابن دوت كوم للسباقات» مع المتسابق هاري كينج بالتجاوز وخطف المركز الثاني خلف سيارة ماكلارين لفريق «سي أس أيه للسباقات» والتي فازت بالسباق مع آرتور روجييه، جايمس كيل، وسيمون غاشيه وكانت سيارة ماكلارين للمرآب 59 قد تصدرت الترتيب الإجمالي في الساعة الثانية من السباق، بينما احتفظ بن تاك بالمركز السادس.



الفيصل الزبير: سعداء برفع علم سلطنة عمان فـي أولى الجولات

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: «أنا فخورٌ لرفع علم سلطنة عُمان على منصة التتويج مجددًا. إنهاء السباق بالمركز العاشر الإجمالي، والمركز الثالث في أول مشاركة لنا مع فريق دبليو أر تي في تحدي جي تي العالمي، هو أمرٌ لا بد لنا من الافتخار به. أنا سعيد بأداء السيارة».

واضاف: عانينا قليلًا في التصفيات التأهيلية، ولكن اجتياز خط النهاية ضمن المراكز العشرة الأولى، وكثالث أفضل سيارة لـ «بي أم دبليو» هو أمرٌ مميز. هذا مؤشر إيجابي لبقية مجريات الموسم، وأتجه بالشكر لكافة أعضاء الفريق.