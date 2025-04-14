ختام منافسات بطولة عمان السداسية للرجبي

اختتمت منافسات بطولة عمان السداسية للرحبي التي شهدت مشاركة 10 فرق، خمس فرق من سلطنة عمان وفريق من المملكة العربية السعودية وفريق آسيوي، وقد تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين بواقع 5 فرق منها ايضا 5 فرق مختلطه رجال وسيدات، وقد توج بالمركز الأول في البطولة من مجموعة الرجال الفريق الاسيوي والمركز الأول من المختلط الفريق السعودي. وأشاد محمد بن ربيع الهشامي مدير المنتخب الوطني للرجبي بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة مؤكدا بان هذه البطولة هدفت إلى اكساب الفرق المشاركة مزيدا من الخبرة والاحتكاك استعدادا للاستحقاقات القادمة .

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