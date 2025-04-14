اختتمت مؤخرا البطولة الثالثة للملاكمة FRC فايت نايت 3 التي نظمتها صالة الجولة الأخيرة بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضات القتالية و الدفاع عن النفس، تحت اشراف المدرب الأردني خالد عودة غنام وتعد البطولة حدثا استثنائيا يقام لأول مرة في سلطنة عمّان للرياضات القتالية و الدفاع عن النفس، حيث تم إجراء في اليوم الأول 9 نزالات للفئات العمرية للأطفال والشباب المستوى الأول وتم إجراء في اليوم الثاني7 نزالات لفئة الرجال والشباب المستوى الثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام منافسات البطولة الثالثة للملاكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.