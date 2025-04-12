مشاركة متميزة فـي أولى مسابقات الطيران الشراعي

توج منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الفرق، وذلك في ختام منافسة المسابقة التي أسدل الستار على منافساتها بشاطئ الحيل، ضمن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الشاطئية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «مسقط 2025»، بينما حل منتخب الإمارات في المركز الثاني، وجاء منتخب الكويت ثالثا، وفي منافسات الفردي حصل لاعب منتخبنا الوطني أحمد بن حمدان الكلباني على الميدالية الفضية، أما لاعب منتخبنا يقظان جمال الزدجالي فقد توج بالميدالية البرونزية، وذهبت الميدالية الذهبية للاعب منتخب الإمارات عبدالله بن ناصر مصطفى، وتكونت قائمة منتخبنا الوطني للطيران الشراعي المشاركة في الدورة من أحمد بن حمدان الكلباني، والخليل بن سالم التوبي، وماجد بن ناصر السعدي، ويقظان بن جمال الزدجالي، وعبدالعزيز بن عمر الذهلي.
وكان منتخبنا قد حصل على الميداليتين الفضية والبرونزية في المسابقة على المستوى الفردي عبر الخليل بن سالم التوبي وعبدالعزيز بن عمر الذهلي، بينما حصل المنتخب الإماراتي على الميدالية الذهبية عبر عبدالله العمادي.
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