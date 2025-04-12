الجمعية العمومية لنادي صور تنتخب إدارتها الجديدة

صور ـ من عبدالله باعلوي:

انتخبت الجمعية العمومية لنادي صور ادارتها الجديدة برئاسة خالد بن سالم المديلوي، وذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية والذي عقد مساء أول أمس بمسرح النادي لاستكمال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الجمعة 1 سبتمبر عام 2023م لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للفترة من 2023 – 2027 بذات المرشحين وقد ترأس الاجتماع محمد بن مبارك العريمي رئيس الإدارة المؤقتة ـ وبحضور ممثلي وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بإدارة الوزارة في المحافظة وأعضاء الإدارة المؤقتة وأعضاء الجمعية العمومية، حيث اقتصر الحضور على الأعضاء الذين سبق لهم حضور الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023م واستنادا إلى المادة (32) من النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي تنص إنه لا يؤثر في صحة هذا الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع السابق صحيحاً ما لم يقل عددهم وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ بهم.في بداية الاجتماع رحب محمد العريمي رئيس الإدارة المؤقتة بالأعضاء الحاضرين للاجتماع ووجه الشكر والثناء على مجالس الادارات السابقة والداعمين والمساندين للنادي خلال الفترة الماضية وبعد اكتمال الإجراءات الإدارية للاجتماع والتدقيق على الحضور ومدى قانونيتهم تم عقد العملية الانتخابية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للنادي والتي سارت بكل سهولة ويسر نظرا للترتيبات والتحضيرات التي سبقت الاجتماع حيث أسفرت النتائج عن انتخاب خالد بن سالم المديلوي رئيسا لمجلس الإدارة ومحمد بن جمعة الجوي العريمي نائباً للرئيس وزايد بن صالح الهاجري أمينا للسر وأحمد بن محمد المخيني أميناً للصندوق وعضوية كل من سعود بن عيد الغيلاني وحميد بن حمد العريمي وناصر بن محمد العريمي وسالم بن محمد المهدلي وصالح بن جمعة العريمي.