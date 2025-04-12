افتتاح ميدان للرماية التقليدية بنادي الاتفاق

إبراء ـ من ماجد المحرزي: احتفل بمحافظة شمال الشرقية بافتتاح ميدان الرماية التقليدية التابع لنادي الاتفاق، وذلك في فعالية التي أقيمت تحت رعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية ويأتي افتتاح هذا الميدان في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تطوير رياضة الرماية التقليدية في المحافظة، والحفاظ على الموروث الشعبي العُماني، حيث يُعد الميدان إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفرق وممارسي هذه الرياضة للمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات المحلية وشهد حفل الافتتاح تنظيم مسابقة للرماية التقليدية لمسافة 50 مترًا، بمشاركة واسعة من فرق الرماية من مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية. إلى جانب مشاركة فرق من محافظة جنوب الشرقية، وسط أجواء من الحماسة والتنافس وتم خلال الفعالية توزيع جوائز قيّمة للفائزين في مختلف الفئات.

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