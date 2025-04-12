المهند البلوشي يحقق أول ميدالية تاريخية لسلطنة عمان في فئة 45 كجم

مسقط ـ ( الوطن) :

شاركت أكاديمية مجان للتايكواندو ضمن وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة الجائزة الكبرى المصنفة بعيار 8 نجمات لفئتي الناشئين والشباب والتي أقيمت في جمهورية إستونيا وذلك بمشاركة واسعة من أبرز المنتخبات العالمية في رياضة التايكواندو.

وقد حقق لاعب المنتخب الوطني المهند بن توفيق البلوشي إنجازا تاريخيا بتتويجه بأول ميدالية ذهبية في تاريخ سلطنة عمان ضمن هذه فئة الشباب في وزن -45 كجم وذلك بقيادة مدرب المنتخب الوطني الكابتن عادل بن خليفة الوهيبي.

وقد جاءت مسيرة اللاعب المهند البلوشي في البطولة بالدور الأول حيث حقق فوزا مستحقا على لاعب منتخب إيطاليا بنتيجة جولتين نظيفتين كما استطاع في الدور الثاني تخطى لاعب منتخب بريطانيا في مباراة امتدت إلى ثلاث جولات قوية ليختم النهائي لصالحه ويتغلب على المصنف الأول في الوزن 45 كغم من منتخب فرنسا بنتيجة جولتين متتاليتين ليُتوج بالميدالية الذهبية عن جدار واستحقاق ليرفع علم سلطنة عمان خفاقا في ذلك المحفل العالمي .

ويعد هذا الإنجاز دفعة قوية في المسيرة الدولية للاعب حيث تمت إضافة 80 نقطة إلى رصيده في التصنيف الدولي وهذا ما يرفع من فرصته في المنافسات المستقبلية والتأهل إلى بطولات كبرى.

الجدير بالذكر أن المهند البلوشي كان قد سجل اسمه سابقا في تاريخ الرياضة العمانية، بحصوله على أول ميدالية برونزية في تاريخ سلطنة عمان في بطولة آسيا للناشئين التي أُقيمت في فيتنام عام 2022 ليؤكد هذا الإنجاز على الجهود الكبيرة التي تبذلها أكاديمية مجان للتايكواندو بالتعاون مع اللجنة العمانية للتايكواندو في صقل مهارات اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات الدولية .