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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أشرف عبدالعال، المدرب العام للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادته بالتأهل إلى الدور النهائي من بطولة إفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز على الأنابيب الكيني بنتيجة 3-2 في نصف نهائي البطولة.

مدرب الزمالك لسيدات الطائرة: فخورون بالتأهل لنهائي إفريقيا للمرة الثالثة



وأكد "عبدالعال"، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن مواجهة اليوم كانت قوية، خاصة أن فريق الأنابيب يُعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأشار إلى أن لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطوليًا خلال المباراة، واستطعن حسم اللقاء لصالحهن في النهاية.

وأختتم: "نحن سعداء، كجهاز فني ولاعبات، بالتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي."

