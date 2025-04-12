الرياضة

محمد صبري: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك

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محمد صبري: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

هنأ الإعلامي محمد صبري محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بعد تجديد تعاقده مع النادي.

محمد صبري: الونش تحدى جميع الضغوط واختار الزمالك

وقال صبري خلال  عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "جماهير النادي تقدر الونش واللاعب ينال حب الجميع وأهنئه على تجديد عقده".

وتابع: "الونش أصر على الاستمرار مع الزمالك واستكمال رحلته التاريخية بالرغم من جميع الضغوطات والمغريات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "لا بد من أن يبدأ مجلس الإدارة من الآن التخطيط والبحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق من أجل استئناف المرحلة المقبلة".

واختتم: "أؤيد مجلس الإدارة بشدة في بيانه الذي أصدره أمس وخاصة قراره، بعدم التجديد لأي لاعب يساوم الزمالك بالتفاوض مع أندية أخرى".
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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