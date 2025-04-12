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أحمد جودة - القاهرة -

قفز فريق لايبزج إلى المركز الرابع بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه فولفسبورج 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

لايبزج يفوز على فولفسبورج ويقفز مؤقتًا للمركز الرابع بالبوندسليجا

وأنهى لايبزج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما لويس أوبيندا وتشافي سيمونز في الدقيقتين 11 و26.

وفي الشوط الثاني، سجل سيمونز الهدف الثاني له والثالث لماينز في الدقيقة 49، ثم تمكن فولفسبورج من تقليص الفارق بتسجيله هدفين عن طريق كيليان فيشر وأندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 58 و75.

ورفع لايبزج رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ماينز الذي يمكنه استعادة المركز الرابع حال فوزه على هوفنهايم غدا السبت.

ويعد هذا الفوز هو الثالث عشر للايبزج في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في تسع.

في المقابل، توقف رصيد فولفسبورج عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة خلف أوجسبوج، صاحب المركز الثالث عشر.

وأصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثماني.