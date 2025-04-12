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أحمد جودة - القاهرة -

يرى مصطفى إبراهيم نجم الزمالك السابق ضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين في النادي من أجل مستقبل افضل للفريق الأول.

مصطفى إبراهيم: قطاع الناشئين في الزمالك هو الحل

وقال مصطفى إبراهيم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "الزمالك نادٍ كبير وجماهيره عظيمة ولا يقف على أي لاعب وسيظل كبيرا بأولاده المخلصين وجماهيره الداعمة، ويصنع نجومية كل لاعب يرتدي قميصه".

وتابع: "شرف لأي لاعب يرتدي قميص الزمالك، وأي لاعب سيساوم النادي لن يكون له مكان داخل الفريق".

وشدد على أن تلك المرحلة تعد تعد فرصة للاهتمام بقطاع الناشئين، لأن المادة أصبحت طاغية جدًا في عصر الاحتراف".

واختتم: "لا بد من الابتعاد عن حرب السوشيال ميديا، والالتفاف حول النادي واللاعبين والجهاز الفني من أجل الاستقرار والتركيز للتتويج ببطولة هذا الموسم".

