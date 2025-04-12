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أحمد جودة - القاهرة -

قدم أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق "الروشتة" الخاصة لعلاج أخطاء المرحلة الحالية والتي يمر بها النادي عقب وداع بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد عبد الحليم يقدم "روشتة" تخطي المرحلة الحالية في الزمالك

وقال عبد الحليم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري: " المرحلة الحالية تحتاج لتقبل لاعبي الفريق جميع الانتقادات".

وشدد على ضرورة تجدد دوافع لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط تهيئة الحالة النفسية لخلق هذه الدوافع.

وانهى: "اسم الزمالك ليس قليلا لذلك على الأقل لا بد من المحاربة للحصول على المركز الثاني في الدوري المصري من أجل العودة لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

