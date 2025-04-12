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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد سيد زيزو، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات وكل من أخطأ في حق اللاعب.

محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نظرًا للعديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسؤولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو، والذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار 6 سنوات مثالا على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة".

وأضاف: "ولما كان اللاعب متفانيًا في عمله في ظل وجود 3 مجالس إدارات منتخبة و3 لجان معينة، كان الطبيعي أن يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق".

وأتم تصريحاته: "لذا نضطر آسفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب".

