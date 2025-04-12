الرياضة

محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب

0 نشر
0 تبليغ

محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد سيد زيزو، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات وكل من أخطأ في حق اللاعب.

محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نظرًا للعديد من التجاوزات والأمور المغلوطة الصادرة من مسؤولي نادي الزمالك تجاه اللاعب أحمد سيد زيزو، والذي كان بحق وبشهادة الجميع على مدار 6 سنوات مثالا على الالتزام والاحترام ولم يبخل بنقطة عرق واحدة".

وأضاف: "ولما كان اللاعب متفانيًا في عمله في ظل وجود 3 مجالس إدارات منتخبة و3 لجان معينة، كان الطبيعي أن يقابل بمزيد من التقدير وليس بكل هذا الكم من الافتراءات والتهديدات والخوض في الأعراض والسباب وعدم إظهار الحقائق".

وأتم تصريحاته: "لذا نضطر آسفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا