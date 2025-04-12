أحمد جودة - القاهرة - فوز مصر للمقاصة ومسار وأسمنت أسيوط في دورة الترقي

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الأولى لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين بمجموعة الصعيد عن التالي:

-- فوز فريق مصر المقاصة بقيادة سعد فاروق على فريق الاقصر بقيادة أشرف درويش بثلاثية نظيفة.



سجل الثلاثية أحمد رأفت في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وأحمد شعبان وشيخ عمر للمقاصة

- فوز فريق مسار بقيادة محمد بركات على فريق النصر للتعدين بقيادة ابو العينين شحاته بهدف دون رد.

- فوز فريق اسمنت اسيوط بقيادة مصطفى عبد الظاهر على فريق المدينة المنورة بقيادة أشرف عزب بهدف دون رد سجله حازم احمد

ترتيب المجموعة

1- مصر للمقاصة 3 نقاط

2- مسار 3 نقاط

3- اسمنت اسيوط 3 نقاط

4- المدينة المنورة دون نقاط

5- النصر للتعدين دون نقاط

6- الاقصر دون نقاط

مباريات المجموعة الثانية السبت في مجموعة القاهرة والقناة

1- العبور مع الإنتاج الحربي

علي ملعب العبور يلتقي فريق العبور بقيادة حسام عوض مع فريق الإنتاج الحربي بقيادة جمعة مشهور

2- بور فؤاد مع النصر

علي ملعب بور فؤاد يواجه فريق بور فؤاد بقيادة محمد حليم فريق النصر بقيادة محمد خلف

3- جمهورية شبين مع تيم إف سي

علي ملعب الجمهورية يلعب فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور مع فريق تيم إف سي بقيادة محمد شرف

مباريات المجموعة الثالثة مجموعة بحري والإسكندرية يوم الاحد

1- الاوليمبي مع دلفي

علي ملعب نادي الاوليمبي يستقبل فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين

2-العاب دمنهور مع شباب تلا

يستضيف نادي مياه البحيرة لقاء صعب بين فريق العاب دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني مع فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه.

3- مالية كفر الزيات مع شباب القزازين

علي ملعب المالية يخوض فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله لقاء صعب مع فريق شباب القزازين بقيادة محمد ياسين