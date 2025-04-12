نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق الاتفاق بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق

وسجل جواو كوستا الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 45.

وأحرز مالكوم دي اوليفيرا هدف التعادل في الدقيقة 57 صنع لودي وانتهت المباراة 1/1.

وبهذه النتيجة احتل الزعيم المركز الثاني كوصيفا برصيد 58 نقطة بعد تحقيق 18 فوز و4 تعادلات وخسر 5 بينما يأتي الاتفاق في المركز 8 برصيد 37 نقطة حيث انتصر خلال 10 وتعادل بسبعة وهزم بعشرة.