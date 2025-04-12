نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتعادل إيجابيا مع الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق الاتفاق بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والاتفاق

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الاتفاق برتم سريع وارتطمت كرة كايو سيزار بالعارضة في الدقيقة 24 وسجل كوستا الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 45 وحاول الهلال تسجيل هدف التعادل وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال والاتفاق برتم هادئ نسبيا وتعرض الخطيب للإصابة في الدقيقة 52 ونزل عبدالباسط هندي وسجل مالكوم هدف التعادل في الدقيقة 57 صنع لودي وحاول الهلال تسجيل هدف ثاني لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/1.

