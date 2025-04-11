نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يهزم النصر للتعدين بهدف نظيف في افتتاح دورة الترقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق مسار FC، أحد أبرز المرشحين للصعود إلى دوري المحترفين المصري، مشواره في دورة الترقي بفوز ثمين على حساب النصر للتعدين، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات المجموعة.

وجاء الفوز ليتوج استعدادات الفريق القوية، حيث خاض 6 مباريات ودية قبل بداية الدورة، أمام فرق: تلا، العبور (مرتين)، الإنتاج الحربي، تيم إف سي، والإعلاميين، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتوسيع خيارات الجهاز الفني على مستوى الخطط والتكتيك.

وكان مسار المملوك لرجل الأعمال محمد منصور، قد تأهل إلى دورة الترقي بعد تصدره مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"، محققًا أعلى رصيد نقاط بين الفرق الستة المتأهلة، ما جعله يدخل الدورة كأبرز المرشحين لخطف بطاقة الصعود.

على الجانب الاخر حقق فريق مسار لسيدات كرة القدم فوزًا مهمًا على مضيفه وادي دجلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب وادي دجلة بفرع التجمع الأول.

أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لمسابقة دوري الكرة النسائية لتحديد بطل الدوري.

وسجلت لاعبات مسار أداءً قويًا ومقنعًا، مكّن الفريق من مواصلة صدارته للترتيب العام، بعد أن رفع رصيده إلى 64 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد وادي دجلة عند 54 نقطة في المركز الثالث.