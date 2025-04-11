نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يهزم سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحله على نظيره سموحه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى دورى نايل.

سجل محمد بن حموده هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

وبذلك يرتفع رصيد غزل المحله إلى ٢٠ نقطة ويتجمد رصيد سموحه عند نفس الرصيد.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين عدا بعض الهجمات القليلة.

واضطر فريق المحله إلى اجراء تغيير اضطرارى بنزول النفراوى الحارس البديل فى الدقيقة ٩ بدلا من عامر عامر الحارس الأساسى الذى خرج مصابا.

ولاحت لسموحه فرصه حقيقيه للتهديف من تسديدة قوية لعبد الكبير الوادي فى النصف ساعة الأولى اصطدمت بالعارضة ولاحت لغزل المحله فرصه للتهديف لم تستغل.

وفى الدقيقة ٣٦ تمكن محمد بن حموده هدف المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فى مرمى الهانى سليمان لينتهى الشوط الأول بتقدم ابناء المحله بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول فريق سموحه إدراج التعادل وكثف من هجماته وهدد مرمى المحله دون جدوى ولجأ فريق المحله إلى تامين الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لتنتهى المباراة بفوز المحله بهدف دون رد.