نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| التجديد ومفاوضات الأهلي.. الونش يوجه رسائل قوية بعد استمراره مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمود الونش رسميا لمدة 3 مواسم قادمة.

وعلق محمود الونش عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تجديده مع القلعة البيضاء، برسالة مميزة تحمل التقدير لجماهير القلعة البيضاء.

وكتب الونش: "الحمدلله، أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاث مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة".

أضاف: كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة، خصوصًا أني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات، وطبعا اتشرف كوني أحد كباتن الفريق".

أكمل الونش: "أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجعا لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه".

أشار: "أشكر جماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل والغير مشروط للفريق ولكل اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق".

وخاطب في رسالته مسئولو النادي وقال: "أتوجه أيضًا بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعم ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم".

أختتم: "مستمرين في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات ومستمرين في إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم، وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتادنا منكم، لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم، عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

وجدير بالذكر أن اسم محمود الونش قد اقترب من النادي الأهلي إلا أن في النهاية تم حسم الأمر والاستمرار في الزمالك.