نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إشبيلية وفالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من فالنسيا وإشبيلية عن تشكيلتهما بعد قليل في المباراة التي يستضيفها ستاد ميستايا معقل فالنسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تنقل مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 3 بنقل أحداث مباراة فالنسيا وإشبيلية وسيقوم أحمد فؤاد بالتعليق على أحداث اللقاء.

يحتل إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

من المقرر أن يخوض إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

خط الدفاع: كارمونا، بادي، جودليج، سالاس.

خط الوسط: دجيبريل سو، أوجومي، لوكونجا.

خط الهجوم: لوكيباكيو، روميرو، بيكي.

من المقرر أن يخوض فالنسيا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارمارداشفيلي.

خط الدفاع: فولكير، جايا، تاريجا، موسكيرا.

خط الدفاع: جويرا، ريوجا، لوبيز، بارينشي

خط الهجوم: عمر صديق، ألميدا.