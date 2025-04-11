نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يفوز بثنائية على الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

بدأت المباراة قوية من جانب فريق أهلي جدة واستمرت المحاولات وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 28 وسجلها كيسييه

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق أهلي جدة

ونجح لاعبي أهلي جدة في تعزيز هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 66 جاء عن طريق "جابرييل"

احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز فريق أهلي جدة بهدفين

الفوز يرفع رصيد فريق أهلي جدة إلي النقطة 52 في المركز الرابع ويتجمد رصيد الرائد عند النقطة 18 في المركز الأخير