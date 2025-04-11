نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة ثلاثة مواسم.

ووقع محمود حمدي " الونش" على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.