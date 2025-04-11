نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجال الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لليد على حساب الزهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 36 - 24،في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 22 - 11، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 36 24.

ويلتقي الزمالك مع الفائز من البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدور نصف النهائي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".