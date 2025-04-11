نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحركات في الأهلي للتصعيد ضد قانون الرياضة أمام اللجنة الأولمبية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زالت أصداء التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تثير الجدل داخل أروقة النادي الأهلي، حيث تسود حالة من الرفض القاطع داخل القلعة الحمراء لهذه التعديلات.

وأكد مصدر مطلع من داخل الأهلي أن النادي بصدد تجهيز مذكرة قانونية خلال 72 ساعة يتم رفعها بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية، لشكوى خطوات إعداد القانون الجديد من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذي يتعارض مع الميثاق الأولمبي.

أشارت المصدر إلى قوة موقف الأهلي في هذا الشأن خاصة وأن التعديلات المقترحة على القانون فيما يخص بند ال 8 سنوات يعد تدخلًا حكوميًا في شئون الأندية.

وشدد المصدر ذاته على أن تعديلات قانون الرياضة التي ترغب وزارة الشباب والرياضة في تطبيقها يتعارض مع اللائحة الداخلية التي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد مواقفة جمعيته العمومية.