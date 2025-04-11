الرياضة

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل

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ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل

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أحمد جودة - القاهرة - أدى عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيلي خاص للثلاثي خلال مران اليوم لتجهيزه بالشكل الأنسب لمباراة حرس الحدود المقبلة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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