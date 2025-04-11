نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق بعد قليل في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: تمبكتي، كوليبالي، البليهي، لودي.

خط الوسط: كنو، سافيتش، كايو.

خط الهجوم: ميتروفيتش، ليوناردو، مالكوم.

موعد مباراة الاتفاق ضد الهلال

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق ضد الهلال مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.