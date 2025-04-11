نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك قبل مواجهة الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت إشراف الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الخططية استعدادًا للمباراة المقبلة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

