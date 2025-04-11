نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحله عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام سموحه المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط: مورى توريه، محمد بن شرقى، أحمد فوزى، رشاد العرفاوى، عبده يحيى.

خط الهجوم: محمد بن حموده.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من النفراوى، حمدى زكى، ابراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو، ياسين، النجار، ميهوب..

