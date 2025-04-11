نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة غزل المحله المقرر لها فى السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد مصطفى " ميدو" - محمد ربيعه -عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عبد الكبير الوادي - محمد متولى" كناريا"، محمود صابر - دوكودودو - اسلام جابر.

خط الهجوم: محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من حسين تيمور - بركات حجاج - عمرو السيسى - شريف رضا - محمد سعيد" مكرونه"- أشرف مجدى - صامويل امادى- مصطفى البدرى - على عمرو.

ويحتل فريق سموحه المركز الرابع في المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يأتى غزل المحله فى المركز السابع برصيد 17 نقطة.