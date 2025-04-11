نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم يؤكد بطلان مشاركة بيراميدز في الدوري الممتاز هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مسوؤلو نادي النجوم لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الإتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد فيها على عدم قانونية مشاركة نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2024/2025، وذلك لعدم الحصول على تراخيص المشاركة المحلية من الإتحاد المصري لكرة القدم طبقًا للوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وقدم نادي النجوم كافة المستندات الدالة عن عدم صحة ترخيص المشاركة المحلية لنادي بيراميدز في الدوري هذا الموسم.

وقد أكد نادي النجوم في شكواه بتمسكه بكافة الحقوق ضد نادي بيراميدز لحين الحصول على كامل حقوقه والتي تم إهدارها من قِبل مجلس الإدارة السابق للإتحاد المصري لكرة القدم والذي سمح لنادي بيراميدز بالمشاركة في الدوري الممتاز رغم علمه ويقينه بعدم أحقية نادي بيراميدز في الحصول على ترخيص المشاركة.