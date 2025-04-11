نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند يفكر في إعادة مدافعه المخضرم من أجل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إعادة مدافعه السابق ماتس هوملز إلى صفوفه، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، الجمعة.

ووفقًا للتقرير، فقد يعود هوملز إلى صفوف دورتموند بكأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة خلال شهرَي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) القادمَين، حيث ربما يعوض غياب نيكو شلوتربيك، الذي تعرَّض لإصابة طويلة الأمد.

ويمكن لجميع الأندية المشارِكة في كأس العالم للأندية تسجيل لاعبين جدد مسبقًا في فترة انتقالات إضافية ما بين يومَي 1 و10 يونيو المقبل، ليكونوا متاحين للمشارَكة في البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويلعب هوملز حاليًا ضمن صفوف روما الإيطالي، لكنه صرَّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سينهي مسيرته الاحترافية هذا الصيف، علمًا بأن المدافع المخضرم لعب مع دورتموند ما بين عامَي 2008 و2016، ثم عاد لفترة ثانية من عام 2019 إلى عام 2024.

ولم يعرض عليه مسؤولو دورتموند تمديد عقده بعد موسم 2023 - 2024.

ورفض دورتموند، التعليق على تقرير صحيفة «بيلد»، ردًا على سؤال من «وكالة الأنباء الألمانية»

وقال لارس ريكين، المدير الرياضي لدورتموند، مؤخرًا في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية إن هوملز وقائد الفريق السابق ماركو رويس «سيظلان دائمًا جزءًا من عائلة دورتموند، وهما مرحب بهما دائمًا للانضمام إلينا بعد مسيرتهما».

يذكر أن دورتموند يوجد في المجموعة السادسة في مونديال الأندية، برفقة فرق فلومينيسي البرازيلي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.