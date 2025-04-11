نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق ضد الهلال اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 11/4/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق ضد الهلال

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق ضد الهلال مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

