جوارديولا يعلق على تمديد محمد صلاح عقده مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على تمديد الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم فريق ليفربول عقده مع الريدز اليوم الجمعة.

جوارديولا: لا شك في جودة محمد صلاح

وكان قد أعلن ليفربول صباح اليوم، عن تمديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين، وتحديدًا حتى يوينو 2027.

وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، عن عقد صلاح الجديد مع الريدز، وقال: "هذا جيد! عليك أن تسأل آرني سلوت وجماهير ليفربول، ولكن، لا شك في جودة محمد صلاح".

ويستعد مانشستر سيتي بقيادة المهاجم المصري عمر مرموش لخوض مواجهة قوية أمام كريستال بالاس، غدًا السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة البريميرليج.

ويحتل السيتيزنز المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، برصيد 52 نقطة، من 31 مباراة.