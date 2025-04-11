نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف مجلس إدارة النادي الاهلي محمد الدماطي عضو المجلس بتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

ونجح النادي الأهلي، في حجز مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال، فيما تأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدا، حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الغد الحاسمة فى مشوار الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.